Gölyaka MYO’da “Perron” adlı serginin açılış yapıldı

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Perron" başlıklı sergi ve söyleşide, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının birbirinden değerli eserleri sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılarla bir araya gelen Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları; Doç. Dr. Burhan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Seniha Ünay Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Özden, Öğr. Gör. Evren Selçuk ve Arş. Gör. Burcu Günay; sanatın hayata etkisini ve sanat eserlerini oluştururken nelere ve hangi kriterlere göre oluşturduklarını katılımcılarla paylaştı.

Programın açılışında kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen; "Perron" başlıklı sergi ve söyleşide Düzce Üniversitesi'nin birbirinden değerli öğretim elemanları ve sanatçılarının eserlerinin Gölyakalılarla buluşturulduğunu söyledi. Bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özmen, herkes için faydalı bir etkinlik olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasının sonrasında programın söyleşi bölümüne geçildi. Sanatın ve sanatçının yaşama olan katkılarının anlatıldığı söyleşide öğrenciler ve sanat severlerle bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, katılımcıların merak ettikleri konular hakkında da açıklamalarda bulundu. Programın faydalı ve verimli geçtiğini söyleyen konuşmacılar, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları; Öğr. Gör. Sevgi Bayram Korkut ve Öğr. Gör. Oğuzhan Korkut yaptıkları açıklamada; insanların araçlara binmek için beklediği yerler olan peronlardan esinlenerek sergiye ve söyleşiye "Perron" adını verdiklerini söyledi. İnsanların da gelip geçici olduğunu söyleyen öğretim elemanları bu geçiş süresinde karşılaşılanlarla farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran'ın eserlerinin de yer aldığı sergi, 26 Aralık 2018 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: İHA