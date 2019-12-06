Gömeç Travel Turkey’de yerini aldı

Düzenlenen 13. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresinde Balıkesir'in Gömeç Belediyesi'de yerini aldı. Gömeç standına katılımcıların ve turizm profesyonellerinin ilgi gösterdiği gözlendi.

Bu yıl 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Turizm sektörünün tüm kollarını Fuarizmir'de bir araya getirmek için 13. Travel Turkey İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde TÜRSAB ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenen 20 bin metrekarenin üzerinde gerçekleşen fuar 43 ülke ve 36 ilden gelecek bin 300'e yakın katılımcısıyla başladı.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam "Düzenlenen fuarda Balıkesir'den tek katılan İlçe belediyesi olarak standımızda bölgenin yöresel ve turizm alanları misafirlere tanıtarak turizm potansiyelimizi geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gömeç standını Balıkesir İl Turizm Müdürü İbrahim Çaltı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmaz, Çanakkale Rehberler odası körfezden gelen misafirler ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Kaynak: İHA