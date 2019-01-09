Gömeç'te asayiş

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, polis ekipleri huzur operasyonlarını sürdürüyor.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı planlı asayiş uygulamaları sırasında şüpheli S.Y'nin üzerinden 22,72 gram esrar çıktı.

Ekiplerin yaptığı uygulama ve kontrollerde çeşitli suçlardan araması olan 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Polis ekipleri, E-87 çevre yolu uygulama noktasında bir araçta yaptığı aramada ise aracın torpido boşluğunda ruhsatsız tabanca ve fişek dolu 2 şarjör ele geçirdi. Şüpheli N.D. hakkında yasal işlem yapıldı.









Kaynak: AA