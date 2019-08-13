Gömeç’te festival heyecanı

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçeye büyük katkı sağlayan "Zeytin Dalı Kültür ve Sanat Festivali 6-7-8 Eylül tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

6 Eylül Cuma akşamı Sahil Liman da Suavi konseri ile başlayacak olan festival, 7 Eylül Cumartesi günü ünlü sanatçı Levent Üzümcü, Anlatılan Senin Hikayendir isimli çalışmasını sergileyecek.

8 Eylül Pazar günü ise Karaağaç Pazar yerinde akşam 20.00'de O Ses Türkiye isimli yarışmada birinci olan Emre Sertkaya sahne alacak. Yine 8 Eylül Pazar günü Pandomin sanatçısı Eftal Gülbudak bir gösteride yer alacak. 6-7 Eylül Cuma ve Cumartesi günü yapılacak olan panellerde ise eski Kültür Bakanı Fikre Sağlar, Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Ahmet Akın ve Fikret Şahin dinleyicileri ile buluşacak.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Körfez bölgesinin kalbi Gömeç'te atacak. Festival için hazırlıklarımız hummalı şekilde devam ediyor. Kültür ve sanatın iç içe olduğu bu festivalimize tüm halkımız davetlidir"

Kaynak: İHA