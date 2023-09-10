Gömeç’te uluslararası halk oyunları coşkusu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Gömeç’te uluslararası halk oyunları coşkusu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.

Etkinlikler çerçevesinde 2 gün sürecek olan 1. İnternational Hold Out The Olive Branch" (Zeytin Dalını Tutun) ismini taşıyan halk oyunları gösterimi Gömeçlilerle buluşturuldu.

Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen iki günlük etkinlikte; Türkiye'nin yanı sıra, KKTC, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen halk oyunları ekipleri, ülkelerine ait halk oyunlarını folklorik kıyafetleriyle sergiledi. Gömeç Cumhuriyet Meydanı'ndan, Nuri Bozyel Kültür Merkezine, davul ve zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da hazır bulundu. Kalabalık vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından Gömeç Kent Konseyi Kültür ve Sanat Grubu Başkanı Müge Himam, günün anlam ve önemi hakkında bir açılış konuşması yaptı. Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde gösterim öncesinde misafir halk oyunları ekiplerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Coşkuyla izlenilen etkinlikte halk oyunları dans ekiplerinin başarılı performansları izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Gömeç’te uluslararası halk oyunları coşkusu

Gömeç’te uluslararası halk oyunları coşkusu

Gömeç’te uluslararası halk oyunları coşkusu

Gömeç’te uluslararası halk oyunları coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı