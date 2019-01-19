Gomis’ten Galatasaray’a başarı mesajı

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sezonun ikinci yarısı öncesi sarı-kırmızılı takıma başarı mesajı yayımladı ve "6 puan bizim için hiçbir şey değil" dedi.

Galatasaray'dan Al Hilal Riyad takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sezonun ikinci yarısı öncesi eski takımına destek mesajı yayımladı. Gomis, Galatasaray'ın Ankaragücü mücadelesi öncesi sosyal medya hesabından Başakşehir ile olan puan farkına dikkat çekerek, "İkinci yarı için Cimbom aileme bol şans diliyorum. Aslan mücadeleye hazır! 6 puan bizim için hiçbir şey değil!" mesajını yayımladı.

Kaynak: İHA