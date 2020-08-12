Gömleğindeki ipi yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk cayır cayır yandı!

Ardahan’da kolonya bulaştırdığı gömleğinin ipini yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk, kendini yaktı. Çocuğun feryadı üzerine olay yerine gelen annesi gömleğini yırtarak çocuğunu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.