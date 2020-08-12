Gömleğindeki ipi yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk cayır cayır yandı!
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yaşanan olayda 10 yaşındaki Fatih Sönmez, kolonyayı ellerine döktüğü esnada yanlışlıkla gömleğine de bulaştırdı. Bu durumun farkında olamayan Sönmez gömleğinin ipini çakmakla yakınca gömlek bir anda alev aldı. Çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine gelen anne, çocuğun gömleğini çıkartarak Küçük Fatih'i yanmaktan kurtardı. Olayın ardından çağrılan ambulansla Fatih Dönmez, hastaneye gönderilerek tedavi altına alındı. Küçük çocuğun çene ve göğsünde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.
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