Gömlek Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gömlek Satış Elemanı görev tanımı nedir, Gömlek Satış Elemanı ne iş yapar, Gömlek Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gömlek Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gömlek Satış Elemanı Tanımı;

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Gömlek Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gömlek Satış Elemanı Maaşları

Gömlek Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gömlek Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gömlek Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.27

Meslek Adı :

Gömlek Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gömlek, kravat ve aksesuarları satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gömlek Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen gömlek, kravat ve aksesuarlarını teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak,

b) Gömlek ve kravatları kalite, renk, beden ve fiyatlarına göre tasnif etmek ve fiyat etiketleri takmak, askılamak, raflara koymak,

c) Vitrine konulacak ve mankenlere giydirilecek kıyafetlerin seçilmesi, mankenlere giydirilmesi ve vitrin düzenlemesi gibi teşhir işlemlerini yapmak,

d) Müşteriye taleplerine ve bedenine uygun gömlekleri göstermek, ürünün firması, kalitesi ve kullanımı açısından bilgilendirmek,

e) Müşterinin ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak,

f) Müşterilerden sipariş almak, siparişler geldiğinde müşterilere teslim etmek,

g) Satışı yapılan ürünleri paketlemek ve müşteriye teslim etmek, ücretini tahsil etmek,

h) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları, temizleme, ütüleme ve saklama koşulları hakkında müşterilere bilgiler vermek,

i) Çıkartılan, satılmayan ürünleri yerlerine kaldırmak,

j) Ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ve biten ürünlerin sipariş verilerek getirilmesini sağlamak,

k) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

l) Müşterilerin satın aldıkları ürünler ile ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

m) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

n) Hatalı ürünleri ayırmak, hatalı olduğundan iade için gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

o) Satışı yapılan ve yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

p) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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