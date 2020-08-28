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Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya sert sözler: Bunu çocuğa bağlamasın!

Uçankuş TV’de yayınlanan “Canlı Masa” programına telefonla katılan Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ın vefatından sonra yaptığı paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Derin, "Bunu çocuğa bağlamasın" dedi.

Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya sert sözler: Bunu çocuğa bağlamasın!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi olan Gonca Derin Canlı Masa programına katılarak ilginç açıklamalarda bulundu. Boşanmalarında Akkuş'un Ebru Şallı ile olan birlikteliğini neden gösteren Derin, Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümünün ardından yaptığı paylaşımlarla ilgili eleştirilerde bulundu. 

Eski eşi Uğur Akkuş’la evli olan Ebru Şallı’nın oğlu Pars'ın ölümünün ardından yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak daha önce de göndermede bulunan Gonca Derin bu defa sert konuştu.

Uçankuş TV’de yayınlanan “Canlı Masa” programına bağlanan Derin, “8-9 yaşındaki bir çocuğun ölüm kavramı bizimki gibi değildir. O yaştaki bir çocuk ‘Anne ben gittikten sonra sen şunu yap, bunu yap’ diye vasiyette bulunamaz. İstediğini yapsın, mayo giysin, eğlensin, kimsenin karışmaya hakkı yok. Ama bunu çocuğa bağlamasın” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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