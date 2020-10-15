Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya zehir zemberek açıklamalar!
Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş ile olan evliliğinin ardından Gonca Derin'in yaptığı göndermeler sonucu uzaklaştırma kararı aldırdığı Derin, geçtiğimiz gün adliye çıkışında konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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15 Ekim 2020 Perşembe 11:09
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