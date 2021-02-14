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Gonca Vuslateri cesur pozuyla yürek hoplattı!

Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız derin yırtmaçlı kıyafetiyle poz verdi. Oyuncunun Bülent Ortaçgil'den şarkı sözleri ekleyerek yaptığı cesur paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Gonca Vuslateri cesur pozuyla yürek hoplattı!

Hakun Altun ile ayrılığının ardından magazinden uzak duran oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan yayınladığı o derin yırtmaçlı pozları ile gündeme geldi.

PAYLAŞIMINA ORTAÇGİL SÖZLERİNİ EKLEDİ

Instagram'dan sanatçı Bülent Ortaçgil'in, " Cihangir'de sıradan bir plak günü. Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama. Mavi bir kuş değilim. Aslımda" şarkı sözleriyle iç çamaşırsız derin yırtmaçlı elbiseli fotoğrafını paylaşan Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı.

O SORUYU DUYUNCA İSYAN ETMİŞTİ

Hakan Altun'la ilişkisini sonlandırmasının ardından kısa bir süre sonra Cihangir'de görüntülenen Gonca Vuslateri, özel hayatını soran muhabilere sitem etmişti. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Hakan Altun üzerine gelen ısrarlı sorular üzerine, "Bir tutturdunuz Hakan da Hakan. Geçmiş olsun diyen yok, sevgili babacığım kalp krizi geçirdi" şeklinde konuşmuştu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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