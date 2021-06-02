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Gonca Vuslateri eski sevgilisine destek çıktı! Hakan Altun'un paylaşımını kendi hesabından yayınladı!

Ayrılıklarının ardından barıştılar iddiasıyla sık sık magazin gündemine gelen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ikilisinden yine akılları karıştıran bir hamle geldi. Altun'un paylaşımını emoji koyarak kendi hesabından paylaşan Vuslateri eski sevgilisine destek çıktı.

Gonca Vuslateri eski sevgilisine destek çıktı! Hakan Altun'un paylaşımını kendi hesabından yayınladı!

Aşkları gibi ayrılıkları da magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun her hareketleri olay olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun'un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Gonca Vuslateri'nin eski sevgilisini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmesi üzerine barıştıkları iddiası ortaya atılmıştı.

Vuslateri yaptığı bir paylaşımda Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile barışmasını eleştirerek "Eski sevgiliye piyango vurmaz" demesiyle barışma iddiasını yalanlamıştı.

Şimdi ise Hakan Altun'un  tepki amaçlı udunun tellerini kestiği videoya Vuslateri'den alkış emojili destek gelmesi tekrar barışma iddialarını ortaya çıkardı.

Gonca Vuslateri eski sevgilisine destek çıktı! Hakan Altun'un paylaşımını kendi hesabından yayınladı!

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