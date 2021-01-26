Gonca Vuslateri sessizliğini bozdu! Hakan Altun sorusuna bakın ne cevap verdi!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz gün Cihangir’de görüntülendi.

Yanındaki bir yakışıklıyla gittiği mekanda yasağa rağmen uzun süre kalan Gonca Vuslateri eski sevgilisi Hakan Altun’la ilgili sorulara yanıt vermek istemedi.

34 yaşındaki oyuncu, “Ayrılık sonrası hiç Hakan Altun şarkıları dinlediniz mi?” sorusuna, “Gülesim geliyor” diye karşılık verdi.

Gonca Vuslateri, “Gülesim geliyor” sözlerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"PEK UYGUN OLMAZ"

Güzel oyuncu, “Biten bir ilişkim varsa devam eden bir hayatım da var demektir. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size ‘gülesim geliyordur’. Başkasına değil” ifadelerini kullandı.