Gonca Vuslateri'den üzücü haber! Aylar sonra yeniden aynı hastalığa yakalandı!

Ekranların sevilen yüzü Gonca Vuslateri, dünyayı kasıp kavuran koronavirüse 2. kez yakalandı. Virüsün en çok yayıldığı dönemde bir kez daha hastalığa yakalanan Vuslateri, üzücü haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bulaşıcılığın yeniden arttığına dikkat çeken ünlü oyuncu, "4. gün. Fena değilim bugün" ifadelerini kullandı.

"HERKES PATIR PATIR DÖKÜLÜYOR YİNE"

Üzücü haberi sevenleriyle paylaşan Vuslateri, hastalığın yeniden yayılmaya başladığını dile getirdi. Paylaşımında "Herkes patır patır dökülüyor yine" ifadelerini kullanan Vuslateri'ne takipçilerinden geçmiş olsun dilekleri de gecikmedi.