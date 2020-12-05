Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? Gonca Vuslateri kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yaş farkı nedir?

Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? Son günlerin en çok konuşulan magazin haberleri arasında yer alan Gonca Vuslateri 'Bİr Türk erkeği ile birlikte olmam' dedikten sonra gönlünü öyle bir isme kaptırdı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Peki Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? Gonca Vuslateri kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

GONCA VUSLATERİ SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Gonca Vuslateri'nin duygusal şarkıların prensi Hakan Altun ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GONCA VUSLATERİ VE HAKAN ALTUN YAŞ FARKI NEDİR?

1986 doğumlu Gonca Vuslateri, 34 yaşındadır. 1972 doğumlu Hakan Altun 48 yaşındadır. Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yaş farkı 14 yaştır.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

Diziler

Ruhsar (1997)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Kız Babası (2006)

Canım Ailem (2009, atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader

Anne (2016, Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Sinema

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Tiyatro

Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010