Gonca Vuslateri'nin tarzı sosyal medyada alay konusu oldu!

Geçtiğimiz günler Hakan Altun ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen güzel oyuncu Gonca Vuslateri, türkücü İbrahim Tatlıses'in uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönen 'İbo Show' adlı programına katıldı. Kırmızı bir ceket giyen Vuslateri, sosyal medyada tarzıyla çok konuşuldu.

Şahin Kendirci ile oyuncunun bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan takipçisinin gönderisine, "Gonca Vuslateri'nin çocukluğunu soranlara" notunu düştü. Vuslateri de o paylaşımı "Hahaha... Müthişti" notuyla hesabından yayınladı.