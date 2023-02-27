Goncalo Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Almeida 26 Kasım 1990 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Goncalo Jorge Almeida da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Almeida Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goncalo Almeida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Goncalo Almeida'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goncalo Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goncalo Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2015 yılında Differdange 03

Goncalo Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Almeida şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goncalo Almeida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Arantia Berdorf, US Berdorf-Consdorf 01, Daring Echternach

Lüksemburg U21 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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