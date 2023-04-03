Goncalo Barros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Barros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Barros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Barros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Barros 7 Kasım 2005 tarihinde Alenquer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Machado Barros şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Barros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goncalo Barros, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Barros'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Barros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Barros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Sacavenense S15
1 Temmuz 2020 yılında Sacavenense S17
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Goncalo Barros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Barros şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sport Alenquer Benfica (2013), CRD Arrudense (2014-15), SG Sacavenense (2015-22), CD Mafra (2022-)
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