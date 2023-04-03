Goncalo Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Braga 10 Eylül 2003 tarihinde Paredes de Coura şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo da Silva Braga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Braga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Goncalo Braga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Braga'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Braga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında Braga U17

1 Temmuz 2020 yılında Braga U19

1 Temmuz 2021 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2022 yılında Sporting B

Goncalo Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Braga şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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