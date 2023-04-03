Goncalo Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Goncalo Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goncalo Duarte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.