Goncalo Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Duarte 4 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Felgueiras Duarte şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Duarte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goncalo Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Goncalo Duarte'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Paços Sub-17
1 Temmuz 2019 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23
Goncalo Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Duarte şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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