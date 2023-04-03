Goncalo Esteves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Esteves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Esteves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Esteves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Esteves 27 Şubat 2004 tarihinde Arcos de Valdevez şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo do Lago Pontes Esteves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Esteves Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PCR Sports yapmaktadır. Goncalo Esteves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Goncalo Esteves'nin Sporting CP ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Esteves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Esteves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Goncalo Esteves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Esteves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2019 yılında Padroense A17

1 Şubat 2020 yılında FC Porto U17

8 Temmuz 2021 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2022 yılında Estoril Praia

31 Aralık 2022 yılında Sporting CP

Goncalo Esteves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Esteves şuan Sporting CP takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goncalo Esteves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Adc Aboim Sabadim (2010-11), FC Porto (2011-21), Sporting CP (2021-);

Portekiz A19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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