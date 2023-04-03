Goncalo Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Figueiredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Figueiredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Figueiredo 17 Mayıs 2004 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Oliveira Figueiredo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Figueiredo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goncalo Figueiredo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Goncalo Figueiredo'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Figueiredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Figueiredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Braga U15
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC U19
1 Aralık 2021 yılında Rio Ave A23
Goncalo Figueiredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Figueiredo şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?A.R.D.C. Gondim Maia (2013-16), SC Braga (2017-19), Rio Ave FC (2016-17;2019-);
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