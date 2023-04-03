Goncalo Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Goncalo Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goncalo Figueiredo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.