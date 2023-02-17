Goncalo Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Franco 17 Kasım 2000 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Baptista Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Franco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer ProMaster yapmaktadır. Goncalo Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Goncalo Franco'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goncalo Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U15

1 Ocak 2014 yılında Rio Ave Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Leixões Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Leixões Sub-17

1 Temmuz 2017 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2019 yılında Leixões

1 Eylül 2020 yılında Moreirense

Goncalo Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Franco şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goncalo Franco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boavista, FC Porto, Rio Ave, Leixões SC

Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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