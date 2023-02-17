Goncalo Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Goncalo Franco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goncalo Franco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Goncalo Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Franco 17 Kasım 2000 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Baptista Franco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Franco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer ProMaster yapmaktadır. Goncalo Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Goncalo Franco'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Francoboyu ve yaşı kaç

Goncalo Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Goncalo Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U15

1 Ocak 2014 yılında Rio Ave Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Leixões Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Leixões Sub-17

1 Temmuz 2017 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2019 yılında Leixões

1 Eylül 2020 yılında Moreirense

Goncalo Franco kimdir

Goncalo Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Franco şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boavista, FC Porto, Rio Ave, Leixões SC

Goncalo Franco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Goncalo Franco nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Mads Emil Langberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Langberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mads Emil Langberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Langberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Platiny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Platiny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Panjeskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panjeskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Panjeskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panjeskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Steven Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Steven Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları