Goncalo Negrao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Negrao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Negrao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Negrao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Negrao 17 Ocak 2003 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Miguel Negrão e Sousa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Negrao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Goncalo Negrao, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Goncalo Negrao'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Negrao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Negrao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17
3 Ağustos 2019 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19
1 Aralık 2020 yılında Benfica A23
Goncalo Negrao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Negrao şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Panther Force, CD Torrão, SC Salgueiros, SC Arcozelo, Rio Ave
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.