Goncalo Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Nogueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Nogueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Nogueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Nogueira 28 Aralık 2003 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Teixeira Nogueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Nogueira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Goncalo Nogueira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Goncalo Nogueira'nin Vitória Guimarães SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Nogueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Nogueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Goncalo Nogueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Nogueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2021 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

1 Ocak 2023 yılında Vit. Guimarães

Goncalo Nogueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Nogueira şuan Vitória Guimarães SC takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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