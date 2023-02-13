Goncalo Paciencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Paciencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Paciencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Paciencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Paciencia 1 Ağu 1994 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonçalo Mendes Paciência şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Paciencia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Goncalo Paciencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Paciencia'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Paciencia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gpaciencia9

http://www.instagram.com/goncalopaciencia9/

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http://www.facebook.com/paciencia94/

Goncalo Paciencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Goncalo Paciencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Goncalo Paciencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Paciencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2009 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto B

28 Temmuz 2015 yılında Coimbra

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

30 Ağu 2016 yılında FC Porto

31 Ağu 2016 yılında Olimpiakos

31 Aralık 2016 yılında FC Porto

1 Ocak 2017 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

20 Temmuz 2017 yılında Vitória Setúbal

30 Ocak 2018 yılında FC Porto

12 Temmuz 2018 yılında E. Frankfurt

15 Eylül 2020 yılında Schalke

30 Haziran 2021 yılında E. Frankfurt

6 Ağu 2022 yılında Celta Vigo

Goncalo Paciencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Paciencia şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goncalo Paciencia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Porto (2002-2009), Padroense FC (2009-2010), FC Porto (2010-2013)

Portekiz takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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