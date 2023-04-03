Goncalo Paiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Paiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Paiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Paiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Paiva 22 Mart 2006 tarihinde Santa Maria da Feira şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Ramiro de Azevedo Pereira e Costa Paiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Paiva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Goncalo Paiva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Paiva'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goncalo Paiva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/GonzaP11/

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Goncalo Paiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Paiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2021 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17

Goncalo Paiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Paiva şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Goncalo Paiva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U16 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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