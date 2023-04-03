Goncalo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Pinto 29 Ocak 2007 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Carvalho Peixinho Pinto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Pinto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Pinto'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Goncalo Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Goncalo Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Pinto şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Porto (2015-)
Goncalo Pinto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U16 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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