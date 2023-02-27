Goncalo Rodrigues Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Rodrigues Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Rodrigues Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Rodrigues Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Rodrigues Fernandes 5 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Rodrigues Fernandes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Goncalo Rodrigues Fernandes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Goncalo Rodrigues Fernandes'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goncalo Rodrigues Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Rodrigues Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goncalo Rodrigues Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Rodrigues Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ettelbrück U17

1 Temmuz 2019 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında Vict. Rosport

30 Haziran 2023 yılında E. Ettelbrück

Goncalo Rodrigues Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Rodrigues Fernandes şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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US Berdorf-Consdorf 01 (2011-12/2014), CS Grevenmacher (01/2015-2016), Etzella Ettelbrück (2016-2019)

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