Goncalo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Santos 12 Ocak 2004 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Delfim Pires Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Santos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Foot yapmaktadır. Goncalo Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Santos'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2019 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2021 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Goncalo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Santos şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Porto (2012-20), Rio Ave FC (2020/21), Leixões SC (2021/22)
Goncalo Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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