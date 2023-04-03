Goncalo Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Sousa 30 Haziran 2006 tarihinde Ermesinde şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Santos Sousa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Sousa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goncalo Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Sousa'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2021 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Goncalo Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Sousa şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ND Colégio de Ermesinde (2014-16), FC Porto (2016-)
Goncalo Sousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.
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