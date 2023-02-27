Goncalo Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goncalo Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goncalo Vieira 31 Ocak 1998 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Bragança de Oliveira Vieira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goncalo Vieira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goncalo Vieira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Vieira'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Goncalo Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goncalo Vieira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goncalo Vieira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goncalo Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2015 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

31 Ocak 2018 yılında Montalegre

30 Haziran 2018 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

1 Ağustos 2018 yılında Santa Iria

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2020 yılında Sintrense

4 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

10 Ocak 2022 yılında Banga

Goncalo Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goncalo Vieira şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goncalo Vieira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odivelas FC (2008-2010), Sporting CP

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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