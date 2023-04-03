Goncalo Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Goncalo Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goncalo Vieira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.