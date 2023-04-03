Goncalo Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Vieira 3 Ocak 2006 tarihinde Ermesinde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Alexandre Cardoso Vieira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Vieira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Goncalo Vieira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Vieira'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Goncalo Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2021 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Goncalo Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Vieira şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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