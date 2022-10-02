Gönder isminin anlamı nedir, Gönder ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Gönder isminin anlamı; Bayrak veya mızrağın sapı olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Gönder isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Gönder isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Gönder isminin anlamı nedir, Gönder ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gönder isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gönder ismi ne demek, Gönder ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gönder isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

1. isim Bayrak direği.

2. isim Üvendire.

3. isim, halk ağzında Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ

1. Bayrak çekilen direk: § "Kıçtaki bandıra gönderine de İspanyol bayrağını çekiniz." -Ahmet Midhat Efendi, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar, 154. 2. Üvendire. 3. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

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DERLEME SÖZLÜĞÜ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ)

1. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, 4-5 m. uzunluğunda ucu madenî ağaç sopa.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

canını cehenneme göndermek (yollamak)
Deyim
argo öldürmek: 'Elim değmişken, elmas kılıcımla canını cehenneme yollayayım.' -T. Oflazoğlu.
geri göndermek
Deyim
geldiği yere göndermek, iade etmek: 'Eteğim gayet fena olmuş, terziye geri gönderdim.' -M. Yesari.
gönderme yapmak
Deyim
konuşurken veya yazarken başka kaynak veya olaylarla bağlantı kurmak.
haber göndermek
Deyim
herhangi bir araçla bildirmek: 'Kayıkları olmayanlar mahalledeki en alışık oldukları kira sandallarına haber gönderirler.' -A. Ş. Hisar.
öpücük göndermek (yollamak)
Deyim
parmaklarının iç ucunu öpüp birine atar gibi yaparak onu selamlamak: 'Kocaman avuçlarından bir öpücük gönderdi.' -S. F. Abasıyanık.
sürgüne göndermek
Deyim
ceza olarak bir yere sürmek.

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BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

1. Ucuna sancak, bayrak gibi şeyler takılan uzun sopa. 2-Elle düşman üzerine fırlatılan ucu demirli kısa mızrak. 3. Her bölgede bulundurulan voynuklardan iki, üç ya da dört kişilik guruplara verilen ad.
Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976
gönder
Dam yapılırken direklerinin üzerine konulan saman, ot, kamış ve çöp. (Kursan *Yalvaç -Isparta)

Gönder İsminin anlamı nedir? TDK Gönder anlamı:

Gönder ismi Türk dil kurumunda 1. Bayrak veya mızrağın sapı. 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa olarak tanımlanmaktadır.

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Gönder İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gönder ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Gönder isminin kökeni:

Gönder ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 4 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Gönder isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Gönder isminin rengi:

Kehribar

Gönder ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Gönder isminin Harf Analizi Nedir ?

Gönder ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

N : Sağduyulu, utangaç

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

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Gönder isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gönder ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

Ö: 19

N: 17

D: 5

E: 6

R: 21

= 76 Gönder İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Gönder isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gönder ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gönder isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7Ö: 6N: 5D: 4E: 5R: 9 = 36

3 + 6 = 9 Kader sayısıdır

Gönder isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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