"Gönderilen her kurban Türkiye demek"

EDİRNE (AA) - Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Gönderilen kurbanlar bayrağımızın temsili, bizim önderliğimizin temsili bakımında çok önemli." dedi.

Edirne Müftülüğü tarafından vekaletle kurban kesimine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kentteki bir otelde, din görevlileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Müftü Üzüm, vekaletle kurban hizmetiyle 143 farklı ülkede Türk bayrağının dalgalandığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 20 yılı aşkın süredir dünyanın farklı noktasındaki ihtiyaç sahibi insanlara kurban dağıttığını söyledi.

Türk milletinin kendinden önce mazlum ve mağdurları düşündüğünü ifade eden Üzüm, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye 430 bin hisse kurban dağıtarak mazlum coğrafyalarda milletimizin sesi olmuştur. Bu yıl vakfımızın 500 bin hisse kurban hedefiyle yola çıktı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan 20 milyon insana ulaşmayı amaçlıyoruz. Giden kurbanlar oradaki insanlara 'Türkiye ayakta, Türkiye bizim yanımızda' psikolojisini yansıtıyor. Oradaki insanlara öyle bir güç veriyor ki gönderilen bir kurban Türkiye demek oluyor. Gönderilen kurbanlar insanları hayata bağlıyor, sıkıntıdan kurtarıyor ve ümitsizliklerini yok ediyor. Gönderilen kurbanlar bayrağımızın temsili, bizim önderliğimizin temsili bakımında çok önemli."

Dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın Türkiye için dua ettiğini de vurgulayan Üzüm, "15 Temmuz gecesinde de dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Türkiye için dua etmişti. Milletimizin yüksek vatan hassasiyeti ve o dualarla o hain girişim engellendi ve dünyaya bu direniş örnek oldu. Dünyadaki tüm Müslümanlar'ın gözü şu anda Türkiye'de. Allah, FETÖ gibi DEAŞ gibi dini istismar eden, Türkiye'ye tuzak kurmak isteyen örgütlerin hesaplarını geri çevirdi." diye konuştu.

Üzüm, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içi 890, yurt dışı 725 lira olarak belirlendiğini ifade ederek, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların camilere, müftülüklere ve kurulan stantlara bağışta bulunabileceğini kaydetti.







Kaynak: AA