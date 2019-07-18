Gönen'de "2023 Vizyon Turizm Çalıştayı" düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi iş birliğiyle "2023 Vizyon Turizm Çalıştayı" Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Gönen'in termal turizmde güçlü olduğunu söyledi.

Turizm pazarında rekabet gücünün korunması için sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yapan Çaltı, "Toplumun her kesiminin turizmden aldığı payı en üst seviyeye taşımamız lazım. Bunun için de nitelikli, çevreye duyarlı koruma kullanma dengesini gözeten ülkenin kaynaklarını turizm faaliyetlerine entegre eden ve sürecin her aşamasında sürdürülebilirlik esasını gözeten turizm politikasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar da bu çalıştayla ulusal ve bölgesel planlara uygun yerel bir stratejik yol haritasının çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu çalıştayla Gönen’in geleceğe bilinçli ve rasyonel adımlarla yürümesi amaçlanmıştır. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak belge ile ilçemizin tüm kesimlerinin katılımı ve katkılarıyla ortaya çıkmış net bir fotoğraf Gönen'e bir vizyon kazandıracaktır." dedi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ise turizmin en hızlı ve istikrarlı gelişen sektörlerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Gönen sadece yeşili, kültürel varlıkları değil bütün yapısıyla çok büyük bir potansiyel içeriyor. Bu potansiyeli daha dinamik hale getirmek ve 2023 turizm hedeflerinde şehrimizi marka şehirler arasına taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştay sonrası değerlendirme kurulu toplantısında paydaşlarla birlikte kentin turizm sektörünün mevcut durumu ve gelişim stratejisi üzerine değerlendirme yapıldı.

Kent turizminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için paydaşların görüş ve önerileri kapsamında yol haritası belirlendi.







Kaynak: AA