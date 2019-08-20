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  3. Gönen’de dehşet saçan üvey torun yakalandı

Gönen’de dehşet saçan üvey torun yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.

Gönen’de dehşet saçan üvey torun yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.

Gönen ilçesinde 80 yaşındaki ninesi Bedriye Kangal'ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal'ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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