Gönen’de motosikletler kıran kırana yarışacak

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 29-30 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Türkiye Motosiklet Federasyonu Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları destek bekliyor.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı 29-30 Haziran tarihlerinde Gönen'de yapılacak. Özel sektörlerin desteklerini bekleyen ve parkura ismini veren şampiyon Şakir Şenkalaycı, "Tüm büyüklerimizden ve iş adamlarının desteklerini bekliyorum" ifadesinde bulundu.

Milli Motosiklet sporcusu Şakir Şenkalaycı, "Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapmış olduğumuz motokros parkurunda, 29-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye Motorkros Şampiyonası'nın 2. ayağı koşulacak. Büyüklerimizin ve iş adamlarımızın yarışmamıza destek olmalarını bekliyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile motor sporlarını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Gönen'de Türkiye'nin en iyi motorkros pistine sahibiz. Bu yarışmanın yapılabilmesi için yardım bekliyoruz. 200 sporcumuz hazır olmakla birlikte herkesi, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motorkros Parkuru'na bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA