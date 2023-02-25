Gong Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gong Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gong Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gong Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gong Zhang 10 Nisan 1992 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张功 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gong Zhang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Gong Zhang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gong Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gong Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gong Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gong Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında DL Transcen.

1 Ocak 2017 yılında GZ R&F

Gong Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gong Zhang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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