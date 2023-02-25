Gonghao Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonghao Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonghao Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonghao Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonghao Sun 15 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙塨皓 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonghao Sun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gonghao Sun'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonghao Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonghao Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonghao Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonghao Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

Gonghao Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonghao Sun şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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