Gonk ne demek, TDK'ya göre Gonk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gonk ne demek? Gonk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gonk kelimesi. Peki gonk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gonk nedir, gonk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GONK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gonk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gonk kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gonk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keçe veya bez kaplı bir tokmakla vurularak uzun süreli ses veren, tepsi biçiminde, madenî bir çalgı

- Bazı saatlerde belirli zamanları bildiren zil düzeneği

- Boksta her raundun başlangıç ve bitimini bildiren ses verici araç

