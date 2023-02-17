Gontie Junior Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gontie Junior Diomande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gontie Junior Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gontie Junior Diomande ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gontie Junior Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gontie Junior Diomande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gontie Junior Diomande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gontie Junior Diomande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gontie Junior Diomande 20 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gontie Junior Diomande Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Gontie Junior Diomande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gontie Junior Diomande'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gontie Junior Diomandeboyu ve yaşı kaç

Gontie Junior Diomande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gontie Junior Diomande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gontie Junior Diomande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gontie Junior Diomande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2021 yılında SV Ried II

23 Eylül 2021 yılında SV Ried

16 Ocak 2023 yılında SKU Amstetten

30 Haziran 2023 yılında SV Ried

Gontie Junior Diomande kimdir

Gontie Junior Diomande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gontie Junior Diomande şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gontie Junior Diomande nereli

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