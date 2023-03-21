Gönül adamı milletvekili aday adayı Bedri canlı ilçe başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Gönül adamı milletvekili aday adayı Bedri canlı, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sivil Toplum Kuruluşu ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ve halkla görüşmeler gerçekleştiren milletvekili aday adayı Bedri canlı, başta Pendik ilçe başkanlığı olmak üzere Anadolu Yakası'ndaki İlçe Bakanlarını da ziyaret ediyor.

BEDRİ CANLI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Milletvekili aday adayı Bedri canlı, ilk olarak Pendik ilçe başkanlığını ziyaret etti ardından Geçtiğimiz gün AK Parti Sancaktepe ilçe başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı Turgay Akpınar ile görüştü.