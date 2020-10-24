Gönül Dağı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı gerek oyuncuları gerekse konusu ve içtenliği ile seyircilerin beğenisini toplamayı başardı. bu akşam ekranlara gelen yeni bölümün ardından izleyiciler Gönül Dağı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladı. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Gönül Dağı 2. bölüm full izle linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı 3. bölüm fragmanı bu akşam yayınlanan yeni bölümün ardından ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. Nerede bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük... Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Çocukluk aşkı Dilek'le (Gülsim Ali İlhan) bir gün buluşma hayali kuran Taner'in (Berk Atan) kuzenleriyle yaptığı müthiş icat nelere sebep olacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kırsal alanlarda gerçekleşmektedir.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..