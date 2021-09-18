TRT 1'de cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan, her bölümü merakla izlenen Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Gönül Dağı 32. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

GÖNÜL DAĞI 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

“Dilek’in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner’in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner’in karar vermesini güçleştirir. Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek’in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır? Ramazan, Asuman’la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir’i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir.

Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir’in kararı ne olacaktır?” Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 GÖNÜL DAĞI 32. BÖLÜM İZLE