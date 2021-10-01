Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler ve kaçırmak istemeyenler haberimizde yer verdiğimiz Gönül Dağı 34. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

GÖNÜL 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 GÖNÜL DAĞI 34. BÖLÜM İZLE