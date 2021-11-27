Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisi 41. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Elif’in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan’ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır? Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Gönül Dağı 41. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

“Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner’i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime’nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner’i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan’a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar.

Elif’in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan’ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya’nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan’ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?”

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE