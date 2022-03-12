Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi 55.bölümüyle ekrana geliyor. Asya ve Ramazan’ın düğün günü için vakit gelirken ameliyat sonrası hafızası yerinde olmayan Sefa ne yapacaktır? Diziyi izlemek isteyenler için Gönül Dağı 55.bölüm full, tek parça izle TRT 1 canlı yayın | Gönül Dağı son bölüm izle YouTube haberimizde...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 55.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE TRT 1 CANLI YAYIN | GÖNÜL DAĞI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 ekranlarında 55.bölümüyle ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde yaşanacak olayların özeti şöyledir:

"Asya ve Ramazan’ın düğün günü gelmiştir. Düğün telaşı devam ederken, herkes Ramazan’ı uyarmak için çabalasa da Ramazan kararlıdır. Asya ve Ramazan’ın girdiği bu yol, Asuman ile Ramazan’ın yollarını kesin olarak ayırırken, bu sırada yaşanan bir gelişme Asuman, Ramazan ve Asya’yı nasıl bir sona sürükleyecektir?

Dava süreci devam ederken Sefer’in ameliyatına girmesi Kenan için durumun daha da zorlaşmasına neden olur. Bu şartlar altında Kenan’ı bekleyen gelişme ne olacaktır? Öte yandan ameliyat sonrası yavaş yavaş kendine gelen Sefer’in hafızası yerinde değildir. Sefer’in bu probleminin nasıl etkileri olacaktır?"

GÖNÜL DAĞI 55.BÖLÜM İZLE TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1 GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 55.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE