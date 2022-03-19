Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi 56.bölümüyle ekrana geldi. Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmek için kolları sıvarken, Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardıma giderler. Diziyi izlemek isteyenler için Gönül Dağı 56.bölüm full, tek parça izle TRT 1 | Gönül Dağı son bölüm izle YouTube haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 56.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE TRT 1| GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asuman ve Ramazan'ın kavuşması herkesi çok mutlu ederken Ramazan da eski neşeli haline dönmüştür. Taner ise yeniden amcaoğullarıyla birlikte çalışmak istese de Veysel bunu kabul etmez. Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmek için kolları sıvarken, Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardıma giderler. Bu düğün amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan düğünün dağılmasıyla Asya, Gülsüm öğretmene dönse de onun için kalıcı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu süreçte tüm kadınlar Asya'ya sahip çıkarken, Asya'nın geleceğiyle ilgili karar ne olacaktır? Bu sırada Kenan ise uzaklaştırma kararını gizlemeye çalışırken kendini Dişçi Musa'nın yanında bulur. Durumu öğrenen Dişçi Musa'nın Kenan için bulduğu çözüm ne olacaktır?

TRT 1 GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 56. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE TRT 1

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE