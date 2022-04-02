Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi 58.bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izlemek isteyenler için Gönül Dağı 58.bölüm full, tek parça izle TRT 1 | Gönül Dağı son bölüm izle YouTube haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 58.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE TRT 1| GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gedelli’de Ramazan hazırlıkları son sürat devam ederken herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Bu, Kenan’ın ailesiyle geçireceği ilk Ramazan olacaktır. Başta Veysel olmak üzere amcaoğulları Kenan’ın Ramazan’ı tam anlamıyla yaşamasını sağlamak için kolları sıvarken, Ramazan neleri beraberinde getirecektir?

Rıfat’ın durumunun giderek kötüleşmesi ile Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuk, Rıfat’ta nasıl yansımalara neden olacaktır? Öte yandan ablası ve abisinin gelmesiyle kendini miras davasının içinde bulan Selami, savaş zırhlarını kuşanır. İlhami ve Melahat ile girdiği bu rekabet Selami’yi nasıl maceralara sürükleyecektir? Bunların yanında hiç beklemediği bir teklif alan Kenan, Elif ile teklif arasında kalır. Kenan’ın alacağı karar ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE TRT 1

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE